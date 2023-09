XV de France : pourquoi vous n'allez pas voir les Bleus jouer jusqu'au 6 octobre

Ainsi, dans la poule de la France, l'Uruguay a été exempté de la première journée et a disputé sa première rencontre lors du deuxième weekend de la compétition, contre la France, le 14 septembre dernier. De son côté, la Namibie enchaîne tous ses matchs et aura terminé ses rencontres de poule dès le 27 septembre, alors même que le dernier match de poule de la compétition est prévu le 8 octobre. Avec ce calendrier, cette équipe aura terminé ses matchs avant même que la Nouvelle-Zélande affronte son troisième adversaire. Et c'est pourquoi les Bleus auront, eux, eu 15 jours, avant leur duel final contre l'Italie.