XV de France : Uini Atonio et Romain Taofifenua arrêtent leur carrière internationale

Une page se tourne au sein du XV de France. Après l'élimination des Bleus, battus dès les quarts de finale contre l'Afrique du Sud (28-29), dimanche 15 octobre, le pilier Uini Atonio et le deuxième ligne Romain Taofifenua ont fait respectivement leurs adieux à leurs partenaires.

"L'équipe de France va continuer à jouer, à avancer, à se développer. Seuls deux joueurs arrêtent : Uini et Romain nous ont annoncé leur retraite", a annoncé leur sélectionneur, Fabien Galthié, de passage en conférence de presse. "Pour le reste, ce que nous venons de vivre fait partie de l’écriture du livre de l'équipe de France." Convoqués parmi les 33 Bleus amenés à disputer le Mondial de rugby, le Rochelais Uini Atonio (33 ans, 57 sélections) et le futur Racingman Romain Taofifenua (33 ans, 49 sélections) étaient les deux joueurs tricolores les plus âgés du groupe France.