XV de France : le retour d'Antoine Dupont suspendu à un avis médical, prévu lundi prochain

L'avis du chirurgien a été présenté comme primordial avant une éventuelle reprise du rugby par Antoine Dupont. "Dans la reprise, le prérequis, c’est le chirurgien. C’est l’avis médical. Tant qu’on n’a pas l’avis médical, on ne pourra pas reprendre la partie rugby et contacts", a prévu Bruno Boussagol.

"Même si on a le feu vert du chirurgien, on aura une autorisation de reprise qui se fera de façon progressive. De la même manière, on peut imaginer que si l’avis du chirurgical est bon, il va falloir voir comment lui, il réagit. Est-ce qu’il est en capacité de bien recevoir les contacts, est-ce qu’il a toutes les capacités physiques, est-ce qu’il n’a pas d’appréhension…", a-t-il ajouté. L'ultime décision sera prise par les entraineurs tricolores, "une fois qu’ils se seront entretenus avec Antoine".

Ce retour progressif est par ailleurs aussi envisagé parce que le soupçon de commotion suite au choc advenu lors du match contre la Namibie a été levé. "Suite à son choc, il est sorti avec une suspicion de fracture et forcément, une suspicion de commotion. On a demandé à ce qu’il passe un HIA 4, un examen qui nous permet de voir s’il valide à la fois sur le plan concentration et tous les éléments que l’on utilise. Cet examen est passé, ça veut dire qu’il n’est pas déclaré comme commotion", a expliqué le manager santé.