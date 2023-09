24 équipes, 8es de finale... vers une nouvelle formule de la Coupe du monde de rugby en 2027 ?

Ce passage de 20 à 24 participants entraînerait, par ricochet, une refonte du format de la compétition. L'une des options à l'étude est de passer de quatre poules de cinq à six groupes de quatre. Première conséquence : les équipes d'un même groupe joueraient en même temps. Cela signifierait la fin de la plage de repos imposée à l'une des formations, comme c'est le cas pour le XV de France qui doit patienter 14 jours entre ses deux matchs contre la Namibie (21 septembre) et l'Italie (6 octobre).

Seconde conséquence : la mise en place de huitièmes de finale. Aujourd'hui, les deux nations qui sortent en tête de chaque poule sont versées directement en quarts de finale. Avec cette nouvelle formule, outre les deux premiers qualifiés de chaque groupe, les quatre meilleurs troisièmes accéderaient aussi à la phase à élimination directe. À noter, toutefois, que le nombre de rencontres à jouer pour atteindre la finale resterait inchangé, avec sept matchs à disputer, en tout et pour tout (quatre de poules et trois éliminatoires actuellement contre trois de poules et quatre éliminatoires sous le nouveau format).