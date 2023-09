Antoine Dupont blessé : Johan Deysel lui envoie "ses excuses" et s'explique

Victime d'une véritable campagne de cyber-harcèlement depuis la fin du match contre les Bleus, soldé sur un cinglant 96-0, l'ancien centre de Colomiers s'est également excusé pour son placage illicite. "Je tiens à présenter mes meilleurs vœux à Antoine Dupont", indique-t-il au sujet du demi de mêlée tricolore incertain pour la suite de la compétition. "J'ai parlé avec le sélectionneur Fabien Galthié immédiatement après le match et j'ai envoyé mes meilleurs vœux et mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin de l'équipe de France", continue-t-il. "C'est un grand joueur et une personnalité formidable et je lui souhaite un prompt rétablissement", conclut le trois-quart centre qui ne pourra pas participer à la dernière rencontre des siens contre l'Uruguay, après son exclusion.