Coupe du monde : à Paris, le "village rugby" de la Concorde agrandi pour France-Uruguay

Ce jeudi, le "village rugby" ouvrira ses portes à compter de 14h, et sera gratuit "dans la limite de la jauge maximale". Dès la mi-journée, la circulation y sera interdite, et des contrôles de sécurité "seront effectués sur des points de passages obligatoires pour accéder à la zone", poursuivent les services de Laurent Nuñez. Les stations de métro Concorde et Tuileries seront fermées.