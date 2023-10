Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le quart de finale Irlande - Nouvelle-Zélande ?

"Les All Blacks, c'est le plus grand challenge du rugby", a d'ores et déjà souligné le capitaine du XV du Trèfle, Johnny Sexton. "Ils donnent souvent leur meilleur sous la pression." Les Irlandais, premiers au classement World Rugby, sont prévenus : depuis leur défaite face aux Bleus (27-13), les All Blacks ont retrouvé des couleurs, en témoigne leur large victoire face à l'Italie (96-17), pour leur dernière sortie.

De quoi offrir aux téléspectateurs une rencontre XXL, à suivre ce samedi 14 octobre, dès 21h, en direct sur TF1, MYTF1, et en live commenté avec vidéos des meilleurs moments du match sur TF1info.