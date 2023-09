VIDÉO - Avant le coup d'envoi du Mondial, l'émouvant haka des All Blacks dans le cimetière néo-zélandais de Longueval

Entre les 125 stèles du cimetière de ce mémorial dédié aux 1205 hommes de la New Zealand Division qui périrent dans les Batailles de la Somme en 1916, ils ont réalisé le "kama te".

Ils ont aussi déposé un maillot au pied d’un ancien All Black, Robert Stanley Black, engagé dans la division néo-zélandaise qui combattait durant la Grande Guerre. Le sélectionneur Ian Foster et le demi de mêlée Aaron Smith ont également déposé une gerbe de fleurs portant cette inscription : "au nom des All Blacks de Nouvelle-Zélande".