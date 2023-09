Afrique du Sud-Roumanie : la drôle d'expérimentation des "Springboks" avant l'Irlande

Les champions du monde en titre continuent d'évoluer. "Ce serait arrogant de penser qu'on peut gagner en 2023 en faisant pareil qu'en 2019. Le rugby est aujourd'hui davantage porté sur l'attaque. Il nous a fallu nous adapter, faire évoluer notre jeu, notre groupe, la façon dont on fait les choses", avait annoncé le sélectionneur Jacques Nienaber avant le coup d'envoi de la compétition. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'encadrement a tenu ses promesses.

En plus d'un jeu de trois-quarts de plus en plus développé et léché, comme l'a démontré cette merveille de diagonale au pied à l'aveugle de l'ouvreur Manie Libbok contre l'Écosse (18-3), les Springboks se permettent de tenter des choses encore jamais vu dans leur sport. Le meilleur exemple est le banc en "7-1", c'est-à-dire avec sept avants et un seul trois-quart, tenté contre les All Blacks en préparation. Une stratégie de destruction physique qui a porté ses fruits puisque Cheslin Kolbe et les siens se sont offerts un succès historique (35-7).