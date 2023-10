Afrique du Sud-Tonga : pourquoi la victoire avec bonus est (presque) indispensable aux Springboks

Les champions du monde en titre peuvent-ils tomber dès le premier tour ? Sur le papier, cette hypothèse est difficile à imaginer. Encore faut-il que l'Afrique du Sud fasse le travail. Opposés ce dimanche soir aux Tonga (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les Springboks n'ont pas d'autre choix que de s'imposer s'ils veulent rallier les quarts de finale. Pire, seul un succès additionné d'un point de bonus offensif - quatre essais inscrits ou plus - leur assurerait (presque) une place en phase à élimination directe.

Car dans ce groupe B, qui croise avec celui de la France, trois équipes peuvent encore se qualifier : l'Irlande (14 points), l'Afrique du Sud (10) et l'Écosse (10). Avec une victoire ce dimanche, les triples champions du monde conserveraient la deuxième place (14 points), devancés par l'Irlande au résultat de la confrontation directe. Mais le XV du Trèfle doit encore affronter celui du Chardon (samedi 7 octobre à 21h sur TF1, MYTF1 et TF1info). Si les Écossais l'emportent avec le bonus, ils compteraient 15 points... et devanceraient donc d'une longueur les Sud-Africains, éliminés.