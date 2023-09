Antoine Dupont blessé : "des nouvelles rassurantes", mais encore plusieurs étapes avant un éventuel retour

En revanche, l'encadrement français se montre des plus sceptiques sur le port d'un masque. "On a entendu beaucoup de choses sur le masque [...] mais ce n'est pas quelque chose que l'on a abordé", assure Bruno Boussagol. "Un masque, ce n'est pas facile à porter et ça peut être contondant et entraîner d'autres problématiques. Je ne suis pas forcément favorable à ça, mais si lui nous sollicite, on étudiera la question", indique-t-il. "Le port du masque est pour l'instant secondaire, on ne peut pas se projeter", conclut-il. Réponse dans quelques semaines, donc.