Antoine Dupont blessé : le staff de l'équipe de France n'a "pas de doute" sur sa capacité à "jouer le quart de finale"

Le retour se précise. Violemment touché au visage après un choc avec le Namibien Johan Deysel - avec une

fracture maxillo-zygomatique à la clé -, Antoine Dupont est dans les temps pour pouvoir disputer les matchs couperets dans cette Coupe du monde. "Antoine va très bien aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée, il se repose. Il sera de retour pour l'entraînement de dimanche. Vendredi et samedi sont des jours de repos pour nous, il aura temps de revenir dans ce laps de temps", indique mardi l'entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques William Servat. "Je pense que, tout naturellement, il va reprendre à son rythme. La volonté, c'est qu'il reprenne le plus vite possible", ajoute-t-il en conférence de presse.