Argentine - Nouvelle-Zélande : le jour où les Pumas ont fait plier les All Blacks pour la première fois

La large défaite deux semaines plus tard (38-0) contre ces mêmes Blacks est presque anecdotique. L'essentiel est ailleurs : les Pumas sont désormais capables, dans un grand jour, de dévorer les All Blacks, ce qu'ils ont d'ailleurs accompli une nouvelle fois en 2022 (avec un court succès 25-18). Le temps où ils s'avançaient en victime expiatoire est révolu. "On a été la première équipe d’Argentine à battre la Nouvelle-Zélande, c’est la preuve qu’on peut battre n’importe qui. On a confiance en notre équipe et nos joueurs. C’est le moment de sortir le match de notre vie et de tout donner", lance ainsi le talonneur et capitaine Julian Montoya. Les "Kiwis" le savent mieux que personne.