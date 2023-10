Attaque de feu contre défense de fer : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud en finale, une opposition de styles

Le feu et la glace, le jour et la nuit, le Ying et le Yang. Opposés en finale de la Coupe du monde après leur victoire respective contre l'Argentine (44-6) et l'Angleterre (16-15), la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud partagent des points communs. L'Histoire d'abord, puisqu'il s'agit des deux nations les plus titrés de la compétition, avec trois trophées chacun. À elles deux, elles accaparent les deux tiers des trophées (6/9).