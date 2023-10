À quatre jours de France-Afrique du Sud, Antoine Dupont "se porte très bien" et s'entraine

"Antoine se porte très bien. Il a eu besoin de récupérer. Il est resté impliqué sur les choix stratégiques de l’équipe avec les évolutions que l’on met en place dans le jeu. Aujourd’hui, il est encore plus concerné. Il est revenu avec nous et il est revenu de manière très active dans tous les entraînements et tout ce qui compose le repos de l’équipe", a ainsi développé William Servat lors de la conférence de presse du jour, ce mercredi 11 octobre.

Interrogé sur une possible évolution défensive pour préserver le joueur, opéré il y a moins de trois semaines suite à une fracture maxillo-zygomatique, William Servat a assuré : "Antoine est un des meilleurs défenseurs de l’équipe et il est à 100% de ses capacités. Il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit."