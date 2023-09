Blessure d'Antoine Dupont : quel capitaine pour le remplacer ?

Si Fabien Galthié privilégie l'expérience pour trouver son nouveau capitaine, alors Gaël Fickou remplit parfaitement cette case. Dix ans après sa première sélection en Bleu, le centre du Racing 92, 29 ans, compte déjà 83 sélections avec le XV de France. Personne, au sein du groupe, n'en totalise plus. Titulaire indiscutable, Fickou est l'un des rares cadres à avoir disputé 80 minutes face à la Nouvelle-Zélande puis à la Namibie, sans être remplacé.

Lui non plus n'a pas peur d'une telle responsabilité. "Ça me plaît et j'aime bien motiver les mecs, les encourager, dire les choses", affirmait-il ces derniers mois auprès de l'AFP. "En jeunes, déjà, j'étais souvent capitaine de mes équipes." Bis repetita avec les A ?