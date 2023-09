Coupe du monde de rugby : le message de Cristiano Ronaldo aux joueurs portugais avant leur entrée en lice

Os Lobos (les Loups du Portugal, surnom de l'équipe) n'ont encore jamais remporté la moindre rencontre dans la plus grande des compétitions. Et la tâche s'annonce compliquée cette année encore dans un groupe C qui compte aussi les Fidji, l'Australie, la Géorgie et donc le pays de Galles. Mais les joueurs de Patrice Lagisquet "ne viennent pas non plus pour prendre 60 points à tous les matchs", sourit Mike Tadjer. Le XV du Poireau, qui a signé une victoire à l'arraché contre les Fidji (32-26) dimanche dernier, est prévenu.