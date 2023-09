Coupe du monde de rugby : de la première place à l'élimination, découvrez tous les scénarios de France-Italie

Autre hypothèse : si la France décroche le point de bonus défensif, et que l'Italie et la Nouvelle-Zélande l'emportent sans bonus, les trois sélections seront à égalité (14 points). Tout se jouerait à la différence de points, à ce stade largement défavorable aux Italiens (-14, contre +125 pour la France et +133 pour les All Blacks). Autant de calculs dont les Bleus peuvent se priver... en s'imposant.