Face aux Fidji, les Anglais assument d'être les "ennemis publics numéro un"

Le XV de la Rose a malgré tout terminé premier de son groupe, alors même que l'équipe qui abordait cette Coupe du monde était en plein doute, après un Tournoi des Six nations et une phase de préparation ratés. Face aux Fidji, les Anglais auront l'occasion de prendre leur revanche suite à la défaite historique qu'ils ont essuyé dans leur antre de Twickenham, en août dernier (30-22). "On espère avoir changé depuis car ça fait six semaines qu'on essaie de progresser", a averti Richard Wigglesworth.