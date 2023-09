Coupe du monde de rugby : et maintenant, quelles solutions pour les Bleus après la blessure de Dupont ?

Logiquement, les deux hommes postulent pour une place de titulaire contre les Transalpins, en clôture de la phase de poules, et potentiellement pour les quarts de finale. "On est tournés vers le match de l’Italie et on ira avec notre meilleure équipe. On va se réunir pour déterminer la meilleure équipe en fonction de la stratégie choisie pour ce match. Baptiste comme Maxime pourront démarrer. On va y réfléchir après avoir regardé l’adversaire", a évacué Laurent Labit devant la presse. Autant dire que, a priori, rien n'est figé dans le marbre. Mais le XV de France possède les armes pour réussir un grand parcours en l'absence de son capitaine. Il n'y a plus qu'à, comme on dit.