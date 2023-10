France-Afrique du Sud : 16,5 millions de téléspectateurs devant l'élimination des Bleus sur TF1, meilleure audience de l'année

À leur grand désarroi, au tour des joueurs eux-mêmes de regarder la télévision pour les demi-finales. Ce vendredi 20 octobre, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande s'affronteront pour une place en finale, suivies le lendemain par un duel entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Deux affiches à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.