France-Afrique du Sud : ces secteurs de jeu où le XV tricolore va devoir relever le défi

"No scrum, no win", dit-on en Ovalie. Sans mêlée, pas de victoire, un adage qui sera à nouveau mis à l'épreuve ce dimanche lors de ce quart de finale qui promet énormément d'intensité. Tandis que la France a l'un des packs d'avant les plus lourds, notamment avec son pilier Uini Atonio et ses 145 kilogrammes, l'Afrique du Sud a l'habitude d'être très physique dans tous ses affrontements et en particulier dans ce secteur de jeu. "Je pense que c'est l'une des meilleures mêlées au monde. En 2019, ils ont gagné grâce à cette mêlée. Il faudra qu'on soit présents dans ce domaine dimanche", reconnaissait William Servat en conférence de presse, ce mercredi 11 octobre.

Mais la France n'a pas non plus à rougir de ses performances en mêlée. Si face à l'Uruguay, le pack français a été dominé par les avants des Teros, les poussant à la faute, le XV tricolore a su, depuis, rectifier le tir, se montrant solide, contre la Namibie puis contre l'Italie. La France, "le pack le plus dominant du monde aujourd’hui", soulignait Daan Human, entraîneur de la mêlée sud-africain. "Ce sera un combat, mais comme à chaque match. Ce sera une vraie bataille et pour en sortir vainqueurs, on devra être dans l’avancée et réussir tout ce qu’on entreprend dans tous les secteurs", a-t-il promis.