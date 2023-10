Coupe du monde de rugby : un moment de silence organisé pour les victimes "en Israël et à Gaza"

Le monde du rugby solidaire avec les victimes du Proche-Orient. Alors que des milliers de personnes ont perdu la vie depuis une semaine et l'assaut du Hamas avant la riposte des forces israéliennes, World Rugby et le comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 ont décidé de leur rendre hommage.

"Un moment de silence sera observé avant les quarts de finale", indiquent les deux instances dans un communiqué. Il se fera "en signe de solidarité avec toutes les personnes touchées par les événements tragiques en Israël et à Gaza." Ce recueillement sera organisé avant Galles-Argentine (ce samedi 17h en live commenté sur TF1info), Irlande - Nouvelle-Zélande (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info), Angleterre-Fidji (dimanche 17h sur TF1info) et France-Afrique du Sud (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info).