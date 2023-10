France-Afrique du Sud : la composition des Springboks, coup de bluff ou vraie surprise ?

Le premier rebondissement du quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud a déjà eu lieu. Et il ne s'est pas produit sur la pelouse du Stade de France. Alors que ces deux candidats au titre s'affrontent ce dimanche 15 octobre (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), le staff des Springboks a réservé plusieurs surprises dans sa composition d'équipe.

Jacques Nienaber, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, a ainsi choisi de titulariser le demi de mêlée Cobus Reinach et le demi d'ouverture Manie Libbok, en lieu et place de la charnière attendue Faf De Klerk-Handré Pollard. Autre changement notable, la présence au poste de numéro 8 du vétéran Duane Vermeulen, 37 ans, préféré à Jasper Wiese, pourtant titulaire lors des matchs de groupe face à l'Écosse (18-3) et à l'Irlande (8-13). "Nous avons choisi une équipe qui, indépendamment du banc, nous donne les meilleures chances de victoire selon nous", a assumé le technicien sud-africain devant la presse. Le banc, justement, réserve lui aussi une surprise, puisque cinq joueurs du pack avant y figurent (pour trois arrières), contre six ou sept habituellement.