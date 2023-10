France-Afrique du Sud : "rêve brisé", "point final"... La presse "pleure" l'élimination des Bleus

Les lendemains de défaite sont toujours des réveils difficiles. Encore plus quand le rêve d'un premier sacre mondial s'est envolé dimanche soir, aux trois coups de sifflet de l'arbitre. Malgré un Stade de France acquis à sa cause et un parcours jusqu'ici sans faute, le XV de France s'est incliné d'un point face à l'Afrique du Sud (28-29), en quarts de finale de "son" Mondial, et quitte prématurément une compétition qu'il rêvait de remporter à la maison. Ce lundi, la presse est amère.

"Le rêve brisé", peut-on ainsi lire en Une du Parisien, accompagné du visage d'Antoine Dupont, les mains sur la tête, le regard dans le vide. "Assommés par les Boks", les Tricolores ont été "renversés par le banc sud-africain", est-il écrit dans les pages intérieures. Le quotidien régional souligne que "l'engouement populaire n'a pas suffi" et que "même Antoine Dupont", de retour trois semaines après avoir été opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, "n'a rien pu faire".