France-Afrique du Sud : les Springboks prêts à "étouffer" la ligne arrière des Bleus

Interrogé sur le jeu au pied du XV de France, le joueur sud-africain a assuré que les Springboks avaient "un plan" pour faire face à cette technique offensive, régulièrement utilisée par les Tricolores. "On sait qu’ils aiment taper de longs coups de pied et on a un plan pour les contrer. Il faudra analyser comment évolue le match et voir si on peut trouver des espaces", a-t-il poursuivi, visant en particulier l'arrière Thomas Ramos et les ailiers Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud. "On sait à quoi s’attendre, on a une stratégie adaptée à leur jeu au pied et à leur triangle arrière afin de les étouffer."

"Il y a des situations sur lesquelles on pourra les bousculer", a-t-il ajouté. "Ils ont des joueurs menaçants. Un paquet d’avants très solides et des trois-quarts dangereux. Thomas Ramos et Antoine Dupont ont un très bon jeu au pied. Tous leurs joueurs sont dangereux", a-t-il encore estimé, à la veille du quart de finale qui va opposer la deuxième à la troisième sélection nationale au classement World Rugby.