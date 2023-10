France-Afrique du Sud : quand Fabien Galthié tentait l'aventure sud-africaine

Les Bleus terminent finalement troisièmes, et Fabien Galthié tient sa promesse : il retrouve Colomiers, qu'il ne quittera plus jusqu'en 2001. Mais l'Afrique du Sud n'est jamais bien loin : clin d'œil de l'histoire, c'est face aux Springboks qu'il fêtera, à l'été de cette même année, sa première cape en tant que capitaine des Bleus. Et c'est face à eux qu'il tentera, ce dimanche, de guider le XV de France vers le dernier carré de "sa" Coupe du monde à la maison.