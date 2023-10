France-Afrique du Sud : Vlok Cilliers, un Springbok dans le staff du XV de France

Si le Français a rapidement retrouvé l'Hexagone, la collaboration s'est poursuivie lors de leur "deuxième carrière", celle de techniciens. Car Vlok Cilliers n'a pas totalement rangé les crampons, et s'est reconverti en tant que consultant auprès des clubs. En 2018, il a ainsi passé trois semaines auprès des botteurs du RC Toulon (RCT), club alors entraîné par... Fabien Galthié. "C'est lui qui m'a appelé", racontait l'ex-coach du RCT auprès de L'Équipe. "En 1995, je le voyais taper dans le ballon, et je me disais 'wow' ! Puis, nous nous sommes recroisés en 2005, lorsque je suis allé observer les Bulls (une franchise sud-africaine, ndlr), dont il était le spécialiste du jeu au pied."

C'est ainsi que Fabien Galthié, au moment de composer son staff au sein de XV de France en 2019, a pensé à lui. "Quand il m'a approché, je ne pouvais tout simplement pas dire non", admettait en 2022 Vlok Cilliers dans les colonnes de Ouest-France. "Nous avons une très bonne relation, j'adore travailler avec lui. Pour moi, c'est vraiment merveilleux d'être avec cette équipe de France. Ça a toujours été un de mes rêves, en tant que coach, d'être un jour dans une équipe nationale, quelle qu'elle soit. D'autant plus une sélection qui peut remporter la Coupe du monde."