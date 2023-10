France-Afrique du Sud : les Springboks ont déjà gagné le match de la fraîcheur

Une "finale avant l'heure". Voilà comment le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié évoquait vendredi soir le quart de finale de la Coupe du monde, avant même de connaître avec certitude l'identité de l'adversaire des Bleus. Depuis la victoire de l'Irlande sur l'Écosse (36-14), les Tricolores sont fixés : les triples champions du monde sud-africains se dresseront sur leur route le dimanche 15 octobre, dès 21h, au Stade de France (à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info).

Un défi de taille pour les Bleus, contraints de croiser les tenants du titre si tôt dans la compétition, malgré leur victoire inaugurale face à la Nouvelle-Zélande (27-13). Et les Springboks vont partir avec un petit avantage physique. Les coéquipiers du capitaine Siya Kolisi n'ont plus disputé la moindre rencontre depuis le dimanche 1ᵉʳ octobre, et leur large victoire face aux Tonga (49-18), avant une pause de deux semaines.