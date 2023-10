France-Italie : 13 millions de téléspectateurs sur TF1 pour fêter la qualification des Bleus

Un nouveau succès pour les Bleus, largement suivi par le public. Vendredi soir, le XV de France a validé son billet pour les quarts de finale de "sa" Coupe du monde en terrassant l'Italie (60-7). Cette quatrième victoire en autant de rencontres permet aux Tricolores de terminer en tête de la poule A, devant la Nouvelle-Zélande.

Les hommes de Fabien Galthié ne sont pas les seuls à avoir répondu présents : les Français aussi. Plus de 13 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre sur TF1, commentée par François Trillo, Benjamin Kayser et Christian Califano. Un pic à 14,5 millions a même été enregistré. Jamais un match de rugby entre Français et Italiens n'avait réuni autant de monde.