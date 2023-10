France-Italie : redoutables en attaque, les Bleus ont aussi (et surtout) resserré la vis en défense

Après un début de compétition cahin-caha (quatre essais encaissés, dont deux contre l'Uruguay), ils ont confirmé leur montée en puissance entamée contre la Namibie (96-0). Et même si les tricolores, privés d'Antoine Dupont, ont fini par craquer en toute fin de rencontre (essai de Manuel Zuliani à la 72e minute), ils ont semblé retrouver l'impact physique et la cohérence tactique qui leur a parfois fait défaut. On se rappelle par exemple de la mauvaise lecture sur les extérieurs contre les All Blacks et des petits oublis coupables contre Los Teros, qui avaient chaque fois coûté deux essais.