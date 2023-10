France-Italie : Damian Penaud, le Bleu qui plane sur la Coupe du monde

À l'instar de ses coéquipiers, tous les signaux sont au vert pour Damian Penaud, déjà convaincant lors de ses premières sorties, alors que les matchs couperets se profilent. Et si l'objectif suprême reste la conquête du trophée Webb-Ellis, le natif de Brive-la-Gaillarde espère bien poursuivre sa chasse aux records.

Si Vincent Clerc - 11 essais inscrits en deux Coupes du monde, meilleur total pour un Français - semble intouchable (pour le moment), l'ailier de 27 ans n'est plus qu'à deux longueurs de Jonah Lomu, Bryan Habana et Julian Savea, qui en ont inscrit huit en une seule édition. Il lui reste encore jusqu'à trois rencontres pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire de sa sélection et de la compétition.