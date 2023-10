France-Italie : "Dolce vita", "Razzia", "Maestros"... La presse savoure la qualification des Bleus

Pour Sud Ouest, les "maestros" bleus ont encore livré une belle partition. "Les Bleus régalent et font le plein de confiance", peut-on y lire dans les pages intérieures. "Les quarts et la manière", titre La Dépêche du Midi, qui s'avance même sur le futur adversaire du XV de France dimanche prochain : "les Bleus foncent sur l'Afrique du Sud". Réponse définitive ce samedi (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info), à l'occasion de la rencontre entre l'Irlande et l'Écosse.

La victoire tricolore a notamment été marquée par l'éblouissante prestation de Damian Penaud. Dans tous les bons coups, l'ailier français a inscrit un doublé et est devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la sélection. "Qui va Penaud va sano", peut-on lire en Une de L'Équipe, en référence à l'expression italienne. Pour le quotidien sportif, "une classe d'écart" a séparé les Italiens, éliminés, des Français aux "cœurs de lion".