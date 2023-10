France-Italie : pourquoi les Bleus jouent déjà leur tête dans le tournoi

"Pour nous, ce sera comme un huitième de finale", reconnaissait ces derniers jours le centre du XV de France, Jonathan Danty, lors d'un point presse. "Si on gagne, on sera en position de jouer un quart de finale." "À partir de maintenant, on attaque les matchs éliminatoires", abondait son coéquipier Melvyn Jaminet. "Mais l'équipe est sereine et travaille bien."

Fabien Galthié ne s'y trompe pas. Le sélectionneur prévoit d'aligner "la meilleure équipe possible face à l'Italie", indiquait-il dès l'issue du match face à la Namibie (96-0).