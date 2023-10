France-Italie : Maxime Lucu, Matthieu Jalibert... L'entente bordelaise a régalé

Malgré un match réussi, Maxime Lucu préfère ne pas se mettre en avant. "On a voulu poser notre jeu et c'est facile quand on le fait", a-t-il savouré au micro de TF1 (voir vidéo ci-dessous). "On a toujours du mal contre cette équipe d'Italie. Il fallait le faire et on l'a très bien fait. [...] Il faut profiter un peu parce qu'on a eu beaucoup de pression pendant ces dix derniers jours." Lui en premier lieu, alors qu'il pourrait à nouveau être aligné lors du quart de finale (dimanche 15 octobre à 21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), si Antoine Dupont n'obtient pas le feu vert de son chirurgien.