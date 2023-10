"Virevoltant", "un super mec"... Ange Capuozzo, le "phénomène" italien vu par son ancien club de Grenoble

Au-delà de ses qualités évidentes, le natif de Pont-de-Claix (Isère) doit lutter pour se faire une place dans un sport qui fait la part belle aux colosses. "C’est lui qui a rendu sa progression linéaire. Il a eu des déclics de plus en plus rapides. Tout le monde travaille beaucoup. Je pense que lui, il intègre très vite. Très rapidement, il a compris comment se protéger, comment jouer des situations et se les rendre favorables par rapport à des forts gabarits", explique son ancien entraîneur. "De base, il ne partait peut-être pas avec les mêmes chances que les autres, parce que petit, parce que plus fin. Dans le rugby d’aujourd’hui, on a tendance à mettre l’accent sur le physique. Il a très vite comblé ce déficit par son travail, sa force de caractère", abonde Karim Qadiri.

Ange Capuozzo bénéficie certes d'un contexte favorable au FC Grenoble, où il a grandi dans l'ombre du Sud-africain Gio Aplon, un autre "petit gabarit, très pepsé". "Il y a une sorte de généalogie. Il était sous les yeux de Capuozzo. Il a ensuite pris la relève, ça fait en tout cas un peu penser à ça", reconnaît Lionel Enselmoz. "Peut-être que, nous aussi, inconsciemment, on ne voit plus les petits gabarits de la même façon. Peut-être que, nous aussi, on a sans doute changé notre spectre", met-il encore en avant.