France-Namibie : le jour où... les Bleus ont signé la plus large victoire de leur histoire

Comme on se retrouve. Comme 16 ans plus tôt, lors d'un Mondial que les Bleus disputaient déjà à domicile, le XV de France va croiser le fer avec la Namibie, jeudi 21 septembre (à 21h, en live commenté sur TF1info), au Vélodrome de Marseille. Avant de bénéficier de 15 jours de coupure jusqu'à leur dernier match de poules contre l'Italie (le 6 octobre, à Lyon), les joueurs de Fabien Galthié se doivent de marquer leur territoire contre l'équipe supposée la plus faible de la poule A.

Un adversaire, certes vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022, mais sans grande référence au plus haut niveau international, qui vient de prendre deux dérouillées contre les Azzurri (52-8) puis face aux All Blacks (71-3). De quoi donner des idées aux partenaires d'Antoine Dupont, qui vont tenter d'imiter les Bleus de Sébastien Chabal, qui avaient atomisé des Welwitschias dépassés un soir de septembre 2007 (87-10), signant du même coup le plus large succès de l'histoire du XV de France.