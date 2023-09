"C'est bien de bouger" : le XV de France troque son camp de base, direction Aix-en-Provence

Les Bleus changent de crémerie. Installé à Rueil-Malmaison depuis le 2 septembre, et non à son QG de Marcoussis, le XV de France quitte son camp de base des Hauts-de-Seine, dimanche 17 septembre, pour rallier en train le soleil provençal. Profitant d'un aménagement pris pour cette Coupe du monde, les partenaires d'Antoine Dupont vont préparer, à Aix-en-Provence, désigné comme "site de match", leurs deux derniers matchs de poule contre la Namibie, à Marseille (le 21 septembre, en live commenté sur TF1info) et l'Italie, à Lyon (le 6 octobre, en direct sur TF1, MYTF1 et live commenté sur TF1info).

"On va passer trois semaines à Aix (jusqu'au 3 octobre, ndlr). Il y a du changement, mais c'est bien de bouger. Je ne pense pas que ce soit une pression supplémentaire. Au contraire, ça fait changer d'air", s'est réjoui au micro de TF1 le centre Arthur Vincent, à la veille du départ pour "la ville aux mille fontaines". "On l'appréhende de la bonne façon." En étant basé à Aix, les Bleus auront des trajets en train plus courts, avant et après les rencontres, que s'ils étaient restés en Île-de-France.