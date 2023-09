France-Namibie : Jonathan Danty "enfin prêt" à jouer, Cyril Baille aussi ?

Voilà de quoi redonner le sourire à Fabien Galthié. Après avoir enregistré le retour d'Anthony Jelonch, qu'il a propulsé capitaine lors de la victoire étriquée contre l'Uruguay (27-12), le patron du XV de France continue de voir l'infirmerie se vider. Actuellement en phase de reprise, le centre Jonathan Danty et le pilier Cyril Baille ont participé, dimanche 17 septembre, à l'ultime séance d'entraînement des Bleus à Rueil-Malmaison, avant leur départ pour Aix-en-Provence, où ils prépareront leurs deux derniers matchs de poule face à la Namibie (le 21 septembre, à Marseille) et l'Italie (le 6 octobre, à Lyon).

"Maintenant, il faut qu'ils retrouvent la compétition et du rythme. On a pris le temps de les préparer, on aurait pu effectivement les aligner face à l'Uruguay, mais on a choisi de faire différemment", a expliqué devant la presse l'entraîneur des avants, Laurent Labit, au sujet du retour possible des deux cadres de la sélection tricolore. "Il faut voir où ils en sont", a-t-il ajouté, à deux jours de l'annonce du XV de départ qui sera aux prises avec les Namibiens (à 21h, en live commenté sur TF1info).