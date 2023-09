France-Namibie : le bonus offensif, les Bleus ne doivent pas en faire cadeau

Malgré une défaite à zéro point contre la France (battus de 14 points, ils n'ont pas pris le bonus défensif réservé aux équipes s'inclinant avec un écart de sept points ou moins), les Néo-Zélandais ont encore totalement leur destin entre leurs mains pour terminer aux deux premières places de la poule. En faisant le plein, et à condition d'un faux pas des Bleus, ils peuvent même espérer finir en pôle position. Le cas échéant, les joueurs de Fabien Galthié se retrouveraient en concurrence directe avec l'Italie pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Et c'est là que ça se complique, étant donné que les deux sélections ne se joueront pas avant le 6 octobre prochain (21h, en direct sur TF1 et MYTF1, en live commenté sur TF1Info).

Pour l'heure, les tricolores comptent 8 points, les Azzurri 5. En cas de victoire contre l'Uruguay et de défaite contre la Nouvelle-Zélande, scénario le plus probable, Ange Capuozzo et les siens afficheraient entre 9 (victoire sans bonus contre les Uruguayens et défaite sans bonus contre la Nouvelle-Zélande) et 11 points (bonus offensif puis défensif lors de ces deux matchs). Dans le même temps, les joueurs du XV de France compteront entre 12 (victoire sans bonus) et plus probablement 13 unités après leur duel contre la Namibie.