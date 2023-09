Coupe du monde de rugby : pourquoi les Namibiens sont-ils surnommés les "Welwitschias" ?

Cette plante endémique (native d'une région déterminée et que l'on ne trouve pas ailleurs en site naturel) est facilement reconnaissable à son tronc très court et souterrain et à ses deux longues feuilles caractéristiques. Contrairement aux apparences, un pied de Welwitschia n'est en effet constitué que de deux feuilles, dilacérées en lanières plus étroites. Leur croissance peut les pousser à atteindre des très grandes tailles (deux à quatre mètres), ce qui conduit à l'aspect final semblant avoir plusieurs feuilles étroites et longues.