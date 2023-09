France-Uruguay : Louis Bielle-Biarrey, un choix déjà dans l'histoire

"Personnellement, ça me fait du bien de ne pas penser tout le temps au rugby", a-t-il expliqué. Néanmoins, "il faut le faire intelligemment pour que je reste bon au rugby et que les études ne me prennent pas trop de temps non plus". En résumé, trouver le juste milieu pour ne pas perdre l'élan fougueux qui est le sien. Ce qu'il a réussi à faire jusqu'ici en conciliant, avec une certaine facilité, les études supérieures et le rugby de très haut de niveau. Ce qui est loin d'être une mince affaire.

Malgré un planning chargé, entre l'école et l'ovalie, "LBB" a joué crânement sa chance. Il n'a cessé de repousser ce que l'on croyait être ses limites. "Quand on voit Louis faire une pointe à 35km/h, ça marque les esprits. Il a énormément d'appétit", l'encensait William Servat, en charge des avants tricolores, fin juillet, en pleine préparation pour le Mondial. Séance après séance, le jeune Bleu, non-capé jusqu'à son premier essai en Écosse début août, a gagné l'estime et la confiance du staff tricolore. Tout proche de ne pas passer le couperet des 42, il s'est affirmé comme une évidence aux yeux du staff tricolore, qui l'a conservé dans les 33 au détriment d'Ethan Dumortier. "Nos entraînements sont des matchs et à chaque fois on se disait 'waouh !'", saluait un Fabien Galthié dithyrambique, en marge de l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde.