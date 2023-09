XV de France : Fabien Galthié face à un casse-tête avant la Namibie et l'Italie

Il a déjà la tête à la suite. Et il va devoir se creuser les méninges. À peine les Bleus étaient-ils venus à bout de l'Uruguay (27-12), jeudi 14 septembre, que Fabien Galthié avait déjà le regard braqué sur les deux derniers matchs de poule du XV de France. Deux rencontres programmées à 15 jours d'intervalle, la conséquence des groupes de cinq, où toutes les sélections ne peuvent logiquement pas jouer toutes en même temps. Le 21 septembre, les partenaires d'Antoine Dupont se rendront à Marseille, avec l'ambition de rectifier le tir contre la Namibie (à 21h, en live commenté sur TF1info). Ils ne refouleront les pelouses que deux semaines plus tard, le 6 octobre, du côté de Lyon, face à l'Italie (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info).

Cette longue pause, qui présente des avantages (plus de temps pour récupérer, soigner les éventuels bobos, peaufiner la stratégie...) n'est pas sans inconvénient. Quinze jours sans match, c'est beaucoup. Il n'est jamais bon pour les joueurs de rester trop longtemps "au frais". Ils risquent de s'éparpiller et de manquer de rythme pour la suite de la compétition. C'est donc un challenge que va devoir relever le staff tricolore, afin de maintenir les 33 Mondialistes sous pression, en prévision d'un éventuel quart de finale. Un match couperet possiblement contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, l'Irlande, première nation au classement World Rugby, ou bien l'Écosse, l'équipe qui a le plus battu les Bleus sous l'ère Galthié.