Irlande - Nouvelle-Zélande (24-28) : en quarts de finale, le XV du Trèfle a (encore) laissé passer sa chance

Ce plafond de verre, la première nation mondiale pensait pourtant enfin le franchir. "Beaucoup de travail sur le plan mental" a d'ailleurs été effectué ces quatre dernières années, avait admis avant la rencontre le capitaine Johnny Sexton. "Tous les quarts de finale disputés par l'Irlande ont été des matchs différents, disputés par des groupes de joueurs différents, donc ce n'est pas comme si on disputait un quart de finale de Coupe du Monde tous les ans."

Ça l'est finalement presque, puisque l'histoire s'est à nouveau répétée. "Nous pensions être la première équipe à dépasser enfin les quarts de finale", a reconnu le troisième ligne Jack Conan après ce énième échec. "C'est vraiment rageant d'avoir échoué, mais on ne peut pas reprocher aux joueurs ni aux entraîneurs de ne pas avoir essayé. Ce n'est pas comme les fois précédentes, où il n'y avait pas eu photo. On s'est battus jusqu'au bout, mais malheureusement, ça n'a pas suffi."