Irlande - Nouvelle-Zélande (24-28) : plus de neuf millions de téléspectateurs sur TF1 pour le choc des titans

Succès des All Blacks... et succès d'audience. Le choc des titans entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande (24-28), samedi soir au Stade de France, en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, a été très suivi sur TF1. L'affiche s'est largement classée leader de la soirée et a été suivie par 9,3 millions de téléspectateurs, l'une des meilleures audiences depuis le début du Mondial. Un pic à 11 millions de téléspectateurs a même été enregistré.