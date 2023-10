Nienaber-Erasmus : l'improbable tandem de coachs à la tête des Springboks

Pour cela, les deux inséparables parent au plus pressé, élaborant un plan de jeu minimaliste, mais ultra-efficace. Un choix qui se relève gagnant puisque après avoir perdu leur match de poule contre la Nouvelle-Zélande, les Springboks se hissent jusqu'en finale et remportent le titre, le troisième de l'histoire de la sélection. Un sacre que l'Afrique du Sud compte bien défendre ce samedi 28 octobre, lors de la finale de la Coupe du monde de rugby. Et si Erasmus et Nienaber sont toujours à sa tête, les rôles ont entre-temps un peu évolué.

Atteint d'un cancer, Rassie Erasmus a effectivement dû laisser les rennes de la sélection à son adjoint et compère, pour être nommé directeur sportif du rugby sud-africain. Un rôle qui l'amène à superviser les équipes de rugby féminines et les jeunes, en plus du XV masculin. Malgré tout, l'ancien coach garde un rôle prépondérant au sein des Springboks et les deux hommes continuent à travailler ensemble, engrangeant toujours des succès.

Car au fil de leur carrière, le duo va peu à peu passer maître dans l'élaboration d'innovations stratégiques et de nouvelles tactiques pour bousculer leurs adversaires. Le staff de l'Afrique du Sud a notamment surpris le mois dernier avec un banc à sept avants, pour un seul arrière, lors de la victoire éclatante sur la Nouvelle-Zélande (35-7) en fin de préparation. Un choix qu'ils ont reproduit contre l'Irlande puis pour cette finale, à nouveau contre la Nouvelle-Zélande. "Pour bien connaitre l'Afrique du Sud et son staff, s'ils sont champions du monde, c'est qu'ils ont une approche tactique très pointue et très réfléchie. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l'adversaire. Ce n'est jamais le hasard qui les pousse à aligner une équipe", avait reconnu le sélectionneur français, Fabien Galthié, avant le quart de finale perdu par les Bleus.