"Je porte son boxer" : l'amusante justification d'un Gallois après avoir imité la célébration de Ronaldo

"(Cristiano) Ronaldo est mon joueur préféré", a-t-il affirmé pour justifier son attitude, qui a surpris, sans pour autant choquer, les supporters du Portugal présents à Nice. "Je porte son boxer et je m'habille comme lui. Et je me suis dit : 'Pourquoi ne pas faire sa célébration aussi' ? (...) Quelques-uns de mes amis à la maison voulaient que je le fasse. Ce sont de grands fans de football, et, évidemment, nous ne jouons pas souvent contre le Portugal. J'ai donc dit que si je marquais, je le ferais pour eux."