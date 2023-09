Coupe du monde de rugby : l'étonnante blessure du Namibien Johan Retief, forfait pour le match contre l'Uruguay

C'est d'autant plus problématique que l'encadrement avait prévu, dès le début, d'aligner son "équipe la plus en forme face à l’Uruguay", pour tenter de décrocher une première victoire historique dans un Mondial (après 25 tentatives infructueuses). Pas question, pour autant, de baisser pavillon. "La stratégie était claire. On a dû s’ajuster avec les blessures et le carton rouge, mais on aligne la meilleure équipe possible à notre disposition", assure ainsi Chrysander Botha.