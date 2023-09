"On est prêts à affronter n'importe qui" : l'Italie monte en puissance et met la pression sur les Bleus

Malgré une première mi-temps contre les Teros durant laquelle l'Italie a été bousculée, la Nazionale a su se ressaisir, inscrivant 31 points en deuxième période. Si bien que les Italiens arrivent en pleine confiance pour leurs derniers matchs de poule, contre les All Blacks, vendredi 29 septembre, puis contre la France, le 6 octobre prochain. "On s’est sortis de notre torpeur et on est allés chercher ce résultat. Cette expérience va beaucoup nous servir. Maintenant, on est concentrés sur le prochain match", a d'ores et déjà annoncé le sélectionneur de la sélection italienne, Kieran Crowley.