Coupe du monde de rugby : la raison ubuesque pour laquelle les arbitres ne portent pas de montre

Une injonction qui n'a évidemment pas du tout plu aux arbitres, qui ont choisi de ne pas se laisser faire. Pour protester, ils ont décidé, d'un commun accord, de ne pas porter de montre à leurs poignets. Par conséquent, ils en sont réduits, comme les joueurs et les spectateurs, à s'appuyer sur l'horloge du stade et la sirène pour juger le temps qu'il reste à jouer. "Ainsi, pour la première fois lors d'une Coupe du monde, les chronométreurs officiels d'un match ne portent pas de montre", a déploré la même source. "Ce sont les plus grands matchs du monde et les arbitres ne mesurent pas le temps." Improbable, mais pourtant vrai.